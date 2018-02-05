Дата следующего этапа освобождения украинских заложников не определена, - Лутковская

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская на пресс-конференции в понедельник, 5 февраля, сообщила, что дата следующего освобождения украинских заложников еще не определена.

«Любая дата, фигурирующая в информационных сообщениях, это, определенным образом, издевательством над родственниками тех, кто этого очень ждет», — цитирует омбудсмена «Укринформ».

Валерия Лутковская призвала представителей СМИ не путаться в терминологии и таким образом не вводить в заблуждение общество относительно ситуации с «обменом пленными». «На территории, подконтрольной украинской власти, нет ни одного военнопленного, а есть люди, которые находятся в местах лишения свободы в соответствии с решениями украинских судов. Им всем предъявлены обвинения, и эти обвинения имеют логические завершения в судах, которые выносят решения именем Украины. Поэтому речь идет не об обмене, а об одновременном освобождении лиц, согласованном в Минске в рамках заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы «, — заявила омбудсмен.

Она также призвала не определять вопрос судьбы количественными показателями или соотношениями. «Речь не о цифрах, а о человеческих судьбах, о человеческих жизнях. Мы, как государство, поставили перед собой задачу освободить тех людей, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной территории … Мы к выполнению этой задачи идем. Все остальные, извините, математика, которая к человеческим судьбам не имеет никакого отношения», — добавила Валерия Лутковская.

Как сообщали fakty.ua, ранее омбудсмен прогнозировала, что заложников в «Л/ДНР» станет больше.

