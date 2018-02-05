Применение судами "закона Савченко" незаконно, — судья

Судья Верховного суда (предыдущего состава) Галина Каныгина заявила, что применение судами «закона Савченко» (о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней срока основного наказания) является незаконным. Напомним, что этот закон отменили летом 2017 года.

Судья утверждает, что Верховный суд в одном из своих решений в октябре 2017 года указал, что применение «закона Савченко» на данный момент незаконно, и его действие не работает обратно во времени. «Это же не уголовная ответственность, не наказание, а только зачисление сроков содержания под стражей в определенной пропорции… То есть, он (закон) не может применяться. Это незаконно», — цитируют Галину Каныгину «Українськi Новини».

По ее словам, на данный момент в судах нет единой практики применения «закона Савченко» после его отмены, то есть после 20 июня 2017 года.

Как сообщали fakty.ua, суд пересчитал по «закону Савченко» срок приговора бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу, осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.