Скоро в торговых сетях будут преобладать заменители продуктов, — эксперт

В Украине нет рыночной экономики. Такого мнения придерживается эксперт, доктор экономических наук Андрей Длигач. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«Есть ли у нас реальная возможность производителю пищевых продуктов попасть в торговые сети? Фактически нет! Там, фактически, тоже произошла определенная монополизация, поскольку две ключевые сети уже имеют 20% розничной торговли в стране», — поясняет эксперт.

По его мнению, эта ситуация приведет к тому, что качество продукции будет падать, будут преобладать заменители продуктов. То же самое касается и фармацевтики. Люди станут гнаться за различными акциями.

«У нас появится монополия не только на сырьевых рынках, но и на простых товарных рынках. Уменьшение конкуренции приведет только к ухудшению экономической ситуации», — уверен эксперт.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что по прогнозу, который содержится в ежегодном инфляционном отчете НБУ, в 2018 году рост цен на продукты питания в Украине замедлится, а некоторые товары и вовсе подешевеют.