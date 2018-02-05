Скоро в торговых сетях будут преобладать заменители продуктов, — эксперт
В Украине нет рыночной экономики. Такого мнения придерживается эксперт, доктор экономических наук Андрей Длигач. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
«Есть ли у нас реальная возможность производителю пищевых продуктов попасть в торговые сети? Фактически нет! Там, фактически, тоже произошла определенная монополизация, поскольку две ключевые сети уже имеют 20% розничной торговли в стране», — поясняет эксперт.
По его мнению, эта ситуация приведет к тому, что качество продукции будет падать, будут преобладать заменители продуктов. То же самое касается и фармацевтики. Люди станут гнаться за различными акциями.
«У нас появится монополия не только на сырьевых рынках, но и на простых товарных рынках. Уменьшение конкуренции приведет только к ухудшению экономической ситуации», — уверен эксперт.
Ранее fakty.ua сообщали о том, что по прогнозу, который содержится в ежегодном инфляционном отчете НБУ, в 2018 году рост цен на продукты питания в Украине замедлится, а некоторые товары и вовсе подешевеют.
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