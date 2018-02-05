В полиции назвали еще 11 автодорог, на которые вышли дорожные патрули
С 5 февраля дорожная патрульная полиция начала несение службы еще на 11 автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения и на 11 дорожных станциях Украины.
Среди автомобильных дорог, которые будут патрулировать полицейские, в частности, трасса М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи от границ города до международного автомобильного пункта пропуска «Новые Яриловичи» (214 км).
С полным перечнем дорог можно ознакомиться здесь.
Как сообщали fakty.ua, в результате дорожно-транспортных происшествий в 2017 году погибли 3432 человека, 34 677 людей получили травмы.
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