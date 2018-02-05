﻿

USD 27.89
RSS
В полиции назвали еще 11 автодорог, на которые вышли дорожные патрули

В полиции назвали еще 11 автодорог, на которые вышли дорожные патрули

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 18:39 244

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

С 5 февраля дорожная патрульная полиция начала несение службы еще на 11 автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения и на 11 дорожных станциях Украины.

Среди автомобильных дорог, которые будут патрулировать полицейские, в частности, трасса М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи от границ города до международного автомобильного пункта пропуска «Новые Яриловичи» (214 км).

С полным перечнем дорог можно ознакомиться здесь.

Как сообщали fakty.ua, в результате дорожно-транспортных происшествий в 2017 году погибли 3432 человека, 34 677 людей получили травмы.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии