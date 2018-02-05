В Мелитополе вручили ключи от квартир сразу 12 детям-сиротам (фото)

В понедельник, 5 февраля, в Мелитополе Запорожской области вручили ключи от квартир сразу 12 детям-сиротам. Жилье для детей-сирот и две девятикомнатные квартиры для создания детских домов семейного типа местные власти приобрели на выделенные государством средства.

Договоры на квартиры и ключи от квартир в новостройке вручали в городском центре по предоставлению административных услуг. На церемонии присутствовали уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль и председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак.

Дом соседствует с двумя такими же новостройками (они были долгостроями, недавно их «довели до ума»). В квартирах за казенный счет сделан ремонт, благодаря спонсорам имеется немного мебели — кровати, стулья, на кухнях установлены плиты и мойки, санузлы оборудованы сантехникой. Вещей у молодых людей немного, потому некоторые переберутся сюда из съемных квартир в самые ближайшие дни.

20-летний новосел Карен Ремез учится в институте на инженера, но по профессии работать не планирует, хочет найти себе применение в искусстве — увлекается музыкой и фотографией.

— Вообще не надеялся, что получу жилье. С 16 лет стою на очереди, в Киев по этому поводу писал в разные инстанции. Меня «успокаивали»: «Никто вам ничего не должен, не ждите». Я даже планировал поехать в Америку, там заработать деньги на квартиру, — признался Карен.

— Я так счастлива получить собственное жилье! - говорит 18-летняя Евгения Санькова, которая учится на маляра-штукатура. Евгения воспитывалась в детском доме семейного типа у Валентины и Александра Каленюк, о которых ранее писали «ФАКТЫ». В другом подъезде будет проживать брат Евгении по приемной семье Александр Менгиров.

- Детский дом семейного типа создан 27 лет назад, но собственную жилплощадь наши воспитанники получают впервые, — говорит Валентина Каленюк, осматривая с мужем новенькие квартиры. - Дети так радовались, некоторые даже плакали: «А почему нам не досталось?» У большинства из тех, кто вырос и создал свою семью, квартирный вопрос не решен.

Наша воспитанница Снежана стоит на очереди и тоже должна будет получить квартиру. Еще «под нашим крылом» шестеро школьников, у которых со временем возникнет та же проблема.

— В 2016 году мы купили первую квартиру для детей-сирот, — сообщил городской голова Мелитополя Сергей Минько. — Подобная помощь нужна почти сотне мелитопольцев. Благодаря личной инициативе уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, губернатора Константина Брыля и главы облсовета Григория Самардака, Запорожская область получила 16 миллионов гривен субвенций на реализацию данной программы. Половина средств была направлена в Мелитополь.

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