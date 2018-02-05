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Егор Баринов

Минкульт внес звезду сериала "Физрук" в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 18:49 129

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Министерство культуры Украины по обращению СБУ внесло новые данные в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности нашей страны. В список попали данные еще трех российских актеров и одного кинорежиссера.

Речь идет об актерах Александре Фисенко, Егоре Баринове и Евгении Бакалове. Компанию им составил режиссер Александр Якимчук.

Соответствующий приказ министерства, датированный 1 февраля, был обнародован 5 февраля, сообщают 112 Украина.

По состоянию на начало февраля в списке Минкульта, который пополняется по мере поступления соответствующих обращений от СБУ, числилось 120 деятелей культуры. В частности, с 30 января в перечне числятся поэт-песенник Илья Резник и актер Владимир Меньшов, а двумя неделями ранее в список попали два российских певца — Василий Вакуленко и Дмитрий Фомин, ведущий из Беларуси Дмитрий Шепелев, а также кинорежиссер Никита Михалков.

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