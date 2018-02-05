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Украинские бойцы АТО

В зоне АТО снова били тяжелые минометы, под прицелом оказались мирные села

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 19:01 166

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С начала суток, 5 февраля, на линии соприкосновения на Донбассе зафиксировано два прицельных обстрела украинских позиций со стороны пророссийских наемников. Об этом сообщили в Штабе АТО.

На Луганском направлении враг применил минометы калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении боевики открыли огонь из 120 мм минометов по опорным пунктам сил АТО у Лебединского.

«В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал», — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 4 февраля, на линии соприкосновения получили ранения четверо украинских бойцов.

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