В зоне АТО снова били тяжелые минометы, под прицелом оказались мирные села
С начала суток, 5 февраля, на линии соприкосновения на Донбассе зафиксировано два прицельных обстрела украинских позиций со стороны пророссийских наемников. Об этом сообщили в Штабе АТО.
На Луганском направлении враг применил минометы калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе населенного пункта Луганское.
На Донецком направлении боевики открыли огонь из 120 мм минометов по опорным пунктам сил АТО у Лебединского.
«В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал», — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 4 февраля, на линии соприкосновения получили ранения четверо украинских бойцов.
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