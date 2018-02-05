В Закарпатской области зафиксирована вспышка менингита

В Ужгороде зафиксирована вспышка менингококковой инфекции — заболели трое учащихся одной из школ. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Ужгородского горсовета.

Очагом стала средняя школа № 12, в которой в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и среди педагогического персонала, проведена дезинфекция в классах и помещениях общего пользования.

До 10 февраля — на период до завершения максимального инкубационного периода вируса в учебном заведении ограничено проведение массовых мероприятий.

Напомним, что Закарпатская область является также одной из самых неблагополучных в Украине в плане распространения вируса кори. Кроме того, с понедельника на противогриппозный карантин закрылись школы Мукачево.

