Все решали секунды: в Николаеве судьи не дали задохнуться юному футболисту

Инцидент произошел во время футбольного матча между командами «Торпедо-ВУФК» (Николаев) и «Черноморец» (Одесса). На 11-й минуте второго тайма вратарь одесситов Никита Марущак получил удар ногой в лицо от нападающего команды соперников. Матч проходил на стадионе СК «Зоря"-"Машпроект» в рамках розыгрыша зимнего кубка Детско-юношеской футбольной лиги Украины (футболисты 2002 года рождения).

Как сообщил «ФАКТАМ» пресс-атташе Николаевской федерации футбола Вадим Серый, 15-летний Никита Марущак потерял сознание и стал задыхаться. Арбитр встречи Евгений Еремеев и ассистент арбитра Ирина Голияк не растерялись и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь — освободили дыхательные пути от завалившегося языка. Далее подключились медработник спорткомплекса Тамара Кондратюк и приехавшая на вызов бригада скорой помощи.

- Когда все случилось, то и зрители, и игроки закричали: «Врача!» А медработник находилась на противоположной стороне поля. Оттуда еще нужно было добежать! Рядом оказались именно арбитры. Все решали секунды, — говорит Вадим Серый. — Евгений и Ирина сумели предотвратить самое худшее, не дали парню задохнуться. Затем подоспела медицинский работник, потом прибыла «скорая». Юного голкипера одесситов вынесли с поля на носилках и увезли в областную больницу.

Как стало известно, угрозы для жизни нет, но полученное сотрясение мозга вряд ли позволит в скором времени вернуться на поле.

Арбитр Евгений Еремеев судит матчи юношеской футбольной лиги шесть лет.

— Евгений, где научились квалифицированно оказывать первую медпомощь?

— Во время учебы на факультете физического воспитания в Национальном университете им. Сухомлинского. Пригодился общий курс медицинской подготовки.

— Подобные случаи во время проводимых вами матчей раньше были?

— Со мной — нет. Зато пришлось быть свидетелем того, как мой наставник Игорь Пономаренко спас в аналогичной ситуации футболиста. Несколько лет назад на первенстве Николаева в игровом эпизоде два футболиста столкнулись головами. Мой наставник тогда пришел на помощь игроку, который, потеряв сознание, едва не задохнулся.

— Как развивались события на поле после травмы вратаря одесситов?

— Вообще до этого эпизода игра была спокойной. После случившегося с вратарем Никитой Марущаком, ему на замену вышел запасной голкипер. А нападающий нарушитель был удален с поля. Гости смогли удержать победу с минимальным счетом. Желаю Никите скорейшего выздоровления.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Ивано-Франковске патрульные спасли девочку с приступом судорог.

На фото: Спасители мальчика Ирина Голияк и Евгений Еремеев (справа), а также его наставник Игорь Пономаренко