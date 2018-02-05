Во Франции водителям запретили разговаривать по телефону даже в стоящих машинах

Во Франции водителям запретили пользоваться мобильными телефонами в автомобилях, которые не движутся. Запрет распространяется в том числе и на те ситуации, когда машина стоит на обочине дороги или с включенными аварийными огнями. Звонки по телефону разрешаются лишь на специальных парковочных площадках. Кроме того, автомобилистам разрешено разговаривать, если они не держат телефон в руках — по громкой связи.

Как сообщает издание The Local France, нарушителей ожидает штраф в размере 135 евро.

До сих пор по французским законам автомобилистам было запрещено использовать мобильные телефоны только во время движения.

В 2015 году во Франции за использование мобильного телефона за рулем были оштрафованы около 300 тысяч человек.

Согласно результатам последнего опроса, девять из десяти французских водителей признались, что разговаривают по телефону во время поездок.