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Петр Дыминский

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП Дыминский посещает матчи своей команды

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 19:44 219

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Бизнесмен и президент футбольного клуба «Карпаты» Петр Дыминский, который в Украине объявлен в розыск, был замечен на подготовительных сборах своей команды в Турции, сообщает tribuna.com.

Кроме того, бизнесмен присутствовал на матчах своей команды 1 февраля против польской «Ягеллонии» и 4 февраля — против болгарского «Септември».

7 декабря 2017 года Национальная полиция сообщила Дыминскому о подозрении по делу о ДТП на трассе Львов-Краковец, в котором погибла жительница Львовской области. После совершения ДТП Дыминский улетел в Швейцарию и с того времени в Украину не возвращался.

Тем временем следствие назначило ряд процессуальных действий, по итогам которых установлено, что автомобилем в момент совершения ДТП управлял бизнесмен, а не его охранник, который заявил об этом после совершения наезда.

Дыминский был объявлен во всеукраинский розыск, также Украина ходатайствует перед Интерполом об объявлении его в международный розыск.

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