Влад Яма возвращается в судейское кресло популярного проекта (фото)
На «1+1» стартует четвертый сезон чемпионата Украины по юмору «Лига Смеха». Его особенностью станет обновленный тренерский состав. Судить команды теперь будут певицы Ольга Полякова и Надя, хореограф Влад Яма, ведущий «Рассмеши комика» Игорь Ласточкин, актеры Станислав Боклан, Евгений Кошевой и Юрий Ткач. Ведущий проекта по-прежнему Владимир Зеленский.
В Одессе уже прошел отборочный фестиваль четвертого сезона «Лиги смеха», в котором приняли участие 190 коллективов из 69 городов и семи стран мира. На сцене «Лиги смеха» выступили как молодые команды, так и уже полюбившиеся зрителям: «Отдыхаем вместе» (Хмельницкий), «Лукас» (Кременчуг), «Николь Кидман» (Сумы), «Воробушек» (Харьков) и «Винницкие» (Винница).
Лишь 14 команд войдут в сезон и смогут побороться за четвертый кубок «Лиги смеха».
Ранее fakty.ua сообщали о том, что популярное украинское телешоу прекратило существование.
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