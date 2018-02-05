Влад Яма возвращается в судейское кресло популярного проекта (фото)

На «1+1» стартует четвертый сезон чемпионата Украины по юмору «Лига Смеха». Его особенностью станет обновленный тренерский состав. Судить команды теперь будут певицы Ольга Полякова и Надя, хореограф Влад Яма, ведущий «Рассмеши комика» Игорь Ласточкин, актеры Станислав Боклан, Евгений Кошевой и Юрий Ткач. Ведущий проекта по-прежнему Владимир Зеленский.

В Одессе уже прошел отборочный фестиваль четвертого сезона «Лиги смеха», в котором приняли участие 190 коллективов из 69 городов и семи стран мира. На сцене «Лиги смеха» выступили как молодые команды, так и уже полюбившиеся зрителям: «Отдыхаем вместе» (Хмельницкий), «Лукас» (Кременчуг), «Николь Кидман» (Сумы), «Воробушек» (Харьков) и «Винницкие» (Винница).

Лишь 14 команд войдут в сезон и смогут побороться за четвертый кубок «Лиги смеха».

Ранее fakty.ua сообщали о том, что популярное украинское телешоу прекратило существование.