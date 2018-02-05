Нацбанк за два дня должен отдать МВФ полмиллиарда долларов

5−6 февраля 2018 года Национальный банк намерен провести два платежа в пользу Международного валютного фонда на общую сумму 460 млн долларов. Об этом сообщает FinClub.

В частности, в понедельник, 5 февраля, в счет возврата основного долга было перечислено 375 млн долларов, а 6 февраля будет проведена оплата начисленных процентов на сумму 87 млн долларов.

Ближайший к этому сроку мартовский платеж должен составить 114,3 млн SDR.

Всего в 2018 году Национальный банк и правительство должны заплатить по государственному долгу в иностранной валюте около 7,4 млрд долларов.

Напомним, для предоставления очередного транша кредита Международный валютный фонд настаивает на приведении розничных цен на газ в Украине к рыночному уровню с целью подавления «искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности».