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МВФ

Нацбанк за два дня должен отдать МВФ полмиллиарда долларов

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 20:03 426

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5−6 февраля 2018 года Национальный банк намерен провести два платежа в пользу Международного валютного фонда на общую сумму 460 млн долларов. Об этом сообщает FinClub.

В частности, в понедельник, 5 февраля, в счет возврата основного долга было перечислено 375 млн долларов, а 6 февраля будет проведена оплата начисленных процентов на сумму 87 млн долларов.

Ближайший к этому сроку мартовский платеж должен составить 114,3 млн SDR.

Всего в 2018 году Национальный банк и правительство должны заплатить по государственному долгу в иностранной валюте около 7,4 млрд долларов.

Напомним, для предоставления очередного транша кредита Международный валютный фонд настаивает на приведении розничных цен на газ в Украине к рыночному уровню с целью подавления «искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности».

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