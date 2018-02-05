Самый богатый китаец заявил, что был гораздо счастливее, зарабатывая 12 долларов в месяц

Самый богатый житель Китая Джек Ма лично подтвердил прописную истину о том, что не в деньгах счастье. Основатель компании Alibaba Group, в которую входит интернет-магазин AliExpress, признался, что чувствовал себя гораздо счастливее, когда зарабатывал 12 долларов в месяц. Как пишет ladbible.com, об этом миллиардер заявил в посвященном ему документальном фильме.

Ма, чье состояние превышает 40 миллиардов долларов, говорит, что наиболее был удовлетворен жизнью, когда только закончил ВУЗ и едва сводил концы с концами. Свою первую работу, учителя английского языка, Ма вспоминает, как «лучшее время в его жизни».

В юности Джек Ма дважды провалил вступительные экзамены в колледж. В 1988 году окончил Педагогический институт Ханчжоу, где изучал английский. Позже был взят туда на работу в качестве преподавателя, зарабатывая по 12 долларов в месяц. В начале 1990-х годов долго пытался устроиться на работу куда угодно и впоследствии отмечал, что не смог получить работу «даже помощником менеджера в ресторане быстрого питания сети KFC.

«Если у тебя меньше миллиона, ты знаешь, как потратить деньги. А миллиард — это уже не твои деньги. Деньги, которые есть у меня сегодня — это ответственность. Эта доверие ко мне людей», — жаловался на свое богатство Ма еще в 2015 году. По словам китайца, он теперь должен распоряжаться своими средствами разумно, на благо общества. В общем, быть миллиардером — это один сплошной стресс и никакого удовольствия, считает 53-летний Джек.

Кстати, стресс Ма снимает с помощью занятий китайскими боевыми искусствами. Так, в прошлом году он исполнил главную роль в снятом на его же деньги короткометражном фильме на тему кунг-фу.