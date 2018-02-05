Депутаты Рады хотят призвать польских коллег вернуть в отношения "взвешенность и доброжелательность"

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления № 7551 «Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту, Сейма и Сената Республики Польша», который должен продемонстрировать реакцию украинских депутатов на принятые польским парламентом изменения в закон об институте национальной памяти.

Инициаторами законодательной инициативы значатся народные депутаты Андрей Ильенко, Андрей Билецкий, Олег Петренко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский, а главным профильным комитетом — Комитет по иностранным делам.

В соответствии с проектом, Верховная Рада Украины «с разочарованием и глубокой обеспокоенностью» восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в закон о Институт национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов».

«Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического», — говорится в проекте.

По мнению авторов постановления, принятые Сеймом и Сенатом Польши законодательные изменения противоречат «содержанию и духу стратегического партнерства» между Украиной и Республикой Польша, а также принципам, которые были согласованы сторонами, в том числе, в Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года.

Украинские депутаты призывают президента Республики Польша Анджея Дуду воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша «вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность».

Рассмотрение проекта постановления в Раде запланировано на 6 февраля.

Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.