Дело на убийц главы миргородского отделения "Свободы" ушло в суд

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу об убийстве депутата Миргородского городского совета от ВО «Свобода» Олега Супруненко. Этому предшествовало разоблачение преступной группировки, организованной депутатом Миргородского городского совета. Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, трое преступников были задержаны правоохранителями Полтавщины. Суд избрал для них предупредительную меру — содержание под стражей. Еще одного из преступников пришлось объявить в розыск.

Мотивом их преступления, по данным следствия, были личные неприязненные отношения, возникшие из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города.

Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего»), что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.

Депутат Миргородского городского совета от ВО «Свобода» Олег Супруненко скончался 7 августа 2017 года от травм, полученных в результате нападения ночью 12 июля. Ему проломили голову и нанесли другие тяжкие телесные повреждения.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали депутата Миргородского городского совета от Радикальной партии Хачатура Хачатряна.