Украинская неделя моды: названы три основных цвета сезона (фото)

В самом центре Киева, в рамках украинской Недели моды состоялся показ новой коллекции украинского дизайнера Анастасии Ивановой. Подиум был построен на одном из этажей столичного ЦУМа, ставшего излюбленным местом показов. Коллекция модельера осень-зима 2018−2019 выдержанна в трех основных цветах сезона -- белом, черном и красном. Ткани нарядов исключительно натуральные — шерсть, кашемир, трикотаж и ручная вязка.

— Каждое платье в моей коллекции продумано до мельчайших деталей, -- рассказала «ФАКТАМ» Анастасия. -- На первый взгляд они кажутся лаконичными и сдержанными, но, на самом деле, за каждым — целая история создания.

Кстати, Анастасия Иванова уже трижды становилась официальной участницей New York Fashion Week, представляла свои коллекции на Tokio Fashion Week и Kazakhstan Fashion Week. Среди ее клиентов много знаменитостей, которые неизменно посещают показы Ивановой: Соломия Витвицкая, Анна Добрыднева, Наталка Карпа.

