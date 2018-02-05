В Любляне определился первый полуфиналист Евро-2018 по футзалу
Первым полуфиналистом чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Словении, стала сборная Казахстана. В четвертьфинальном матче казахи победили команду Сербии со счетом 3:1. Об этом сообщается в Twitter чемпионата.
Евро-2018
¼ финала
Сербия — Казахстан 1:3 (0:1
Напомним, сборная Украины стартовала в Любляне на Евро-2018 по футзалу в пятницу, 2 февраля.
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