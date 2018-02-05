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Евро-2018

В Любляне определился первый полуфиналист Евро-2018 по футзалу

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 21:52 116

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Первым полуфиналистом чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Словении, стала сборная Казахстана. В четвертьфинальном матче казахи победили команду Сербии со счетом 3:1. Об этом сообщается в Twitter чемпионата.

Евро-2018

¼ финала

Сербия — Казахстан 1:3 (0:1

Напомним, сборная Украины стартовала в Любляне на Евро-2018 по футзалу в пятницу, 2 февраля.

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