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Минкульт озвучил позицию по законности скандальной часовни у Десятинной церкви

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 22:21 106

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В Министерстве культуры Украины считают размещение часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины незаконным, а единственным пользователем земельного участка называют сам музей. Такое заявление распространила пресс-служба Министерства культуры Украины.

«Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодняшний день является Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ МП», — говорится в сообщении.

В министерстве заверяют, что примут участие в разбирательстве дела и повторно направят в правоохранительные органы обращения, направленные на защиту достопримечательности национального значения «Город Владимира — дитинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви (Церкви Успения Пресвятой Богородицы) V—IX вв.ека, IX—XIII вв.ека», между улицами Владимирская, Большая Житомирская и склонами Старокиевской горы.

Напомним, в понедельник, 5 февраля, Апелляционный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов одного из архитекторов, задержанных по подозрению в попытке поджога незаконно возведенной часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Киеве возле фундамента Десятинной церкви.

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