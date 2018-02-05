Киевлян предупредили о гололедице на дорогах столицы

Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах столицы 6 февраля. Информация об этом размещена на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сложная ситуация на дорогах сохранится и 7 февраля, когда температура ночью составит 10−12 градусов мороза, а днем будет нуля градусов.

8 февраля в столице будет облачно, ночью без осадков, днем ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Напомним, циклон принес в Украину резкое похолодание.