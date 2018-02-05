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Гололедица на дороге

Киевлян предупредили о гололедице на дорогах столицы

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 22:42 65

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Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах столицы 6 февраля. Информация об этом размещена на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сложная ситуация на дорогах сохранится и 7 февраля, когда температура ночью составит 10−12 градусов мороза, а днем будет нуля градусов.

8 февраля в столице будет облачно, ночью без осадков, днем ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Напомним, циклон принес в Украину резкое похолодание.

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