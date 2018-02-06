Украина подписала безвиз с еще одним государством
Посольство Украины в США сообщает о подписании соглашения о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбуда.
Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах не более 90 дней в течение 180 дней. Церемония подписания состоялась в Вашингтоне при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Валерия Чалого и Посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.
Валерий Чалый поблагодарил Антигуа и Барбуда за поддержку инициатив Украины в рамках ООН, в частности, по защите территориальной целостности Украины. Украинский дипломат отметил, что подписание данного соглашения — это не только развитие важных туристических и деловых возможностей для граждан обеих стран, но и свидетельство налаживания активного политического диалога и взаимодействия между двумя государствами.
Как сообщали fakty.ua, Швейцария упростила оформление виз для украинцев, не имеющих биометрического паспорта.
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