Украина подписала безвиз с еще одним государством

Посольство Украины в США сообщает о подписании соглашения о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбуда.

Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах не более 90 дней в течение 180 дней. Церемония подписания состоялась в Вашингтоне при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Валерия Чалого и Посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

Валерий Чалый поблагодарил Антигуа и Барбуда за поддержку инициатив Украины в рамках ООН, в частности, по защите территориальной целостности Украины. Украинский дипломат отметил, что подписание данного соглашения — это не только развитие важных туристических и деловых возможностей для граждан обеих стран, но и свидетельство налаживания активного политического диалога и взаимодействия между двумя государствами.

Как сообщали fakty.ua, Швейцария упростила оформление виз для украинцев, не имеющих биометрического паспорта.