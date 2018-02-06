﻿

USD 27.74
RSS
Украина подписала безвиз с еще одним государством

Украина подписала безвиз с еще одним государством

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 7:04 458

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Посольство Украины в США сообщает о подписании соглашения о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбуда.

Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах не более 90 дней в течение 180 дней. Церемония подписания состоялась в Вашингтоне при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Валерия Чалого и Посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

Валерий Чалый поблагодарил Антигуа и Барбуда за поддержку инициатив Украины в рамках ООН, в частности, по защите территориальной целостности Украины. Украинский дипломат отметил, что подписание данного соглашения — это не только развитие важных туристических и деловых возможностей для граждан обеих стран, но и свидетельство налаживания активного политического диалога и взаимодействия между двумя государствами.

Как сообщали fakty.ua, Швейцария упростила оформление виз для украинцев, не имеющих биометрического паспорта.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии