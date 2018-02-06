ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.6 февраля 2018

Я долго откладывал эту «фарфоровую» историю «на потом». Я думал, что сначала читателям такой необычной рубрики следовало бы рассказать о произведениях куда более значительных — редких, уникальных, самых крупных, самых ярких, самых выразительных. Самых запомнившихся, в конце концов. Ведь в нашей коллекции собрано немало работ, ставших уже самостоятельными историями создания будущего музея.

А эту простенькую, на первый взгляд, фигурку каждый раз хотелось придержать. Сначала потому что предстояло еще только вызвать интерес к коллекционированию фарфора. Потом необходимо было попытаться объяснить все тонкости технологического процесса создания знаковых изделий, принадлежащих разным известным мануфактурам. Затем, когда интерес уже был вызван и понимание тонкостей искусства создания фарфоровых чудес стало понятным для многих читателей этой рубрики, я обратил внимание на то, что настоящий резонанс вызывают работы сложные, масштабные, изобилующие множеством героев композиции, отличающейся динамичным, захватывающим сюжетом. Ну, и как же теперь на фоне всего вышесказанного мне было возвращаться снова к идее презентации этой простенькой девичьей фигурки?

И все-таки… Именно с этой фигурки началось наше увлечение фарфором. Это уже потом было множество поездок по фарфоровым музеям и по знаменитым мануфактурам. Это уже потом был многолетний сумасшедший поиск понравившихся работ, уникальность происхождения которых и их реальная стоимость становились понятными лишь с годами погружения в это невероятно увлекательное путешествие по неизведанному для нас пути. Это потом были и неожиданные приятные находки, и горькие разочарования, и настоящие маленькие трагедии с потерей произведений, которые больше никогда не судилось встречать…

А пока мы, зайдя с маленькими тогда еще детьми в сувенирную лавку в курортном местечке на Мальорке, впервые открыли для себя красоту фарфора. Мы долго рассматривали две работы — вот эту девочку с букетом цветов и рыбацкую лодку с дедушкой, внучонком и собачкой. Лодку в тот раз купить нам было не суждено. Она показалась нам тогда слишком большой. Вот почему выбор пришлось остановить на маленькой девочке. Надо же было с чего-то начинать… Хотя почему — надо? Этого я не могу понять до сих пор.

И до сих пор до конца так и не уверен, что тогда поступил правильно, сделав первый шаг в этом необычном направлении. Правда, ни о чём не жалею. И очень благодарен за это своей мудрой супруге, поддержавшей тогда меня в этом собирательстве и поддерживавшей на протяжении всех этих долгих лет. Все, о чем я даже не мечтал, собирая коллекцию, я уже давно получил — и радость находок, и наслаждение красотой, и удовлетворение обладанием уникальных работ. Осталось теперь сделать главное — поделиться всей этой красотой с теми, кому она в силу разных причин до сих пор оставалась недоступной. Думаю, и это нам удастся.

А пока позвольте пожелать нашим сегодняшним именинникам добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

РОСКОШНЫЙ БУКЕТ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1992

Скульптор: Antonio Ramos

Размер: 20×16 cm