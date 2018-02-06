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Сводки АТО: боевики четыре раза прицельно обстреляли позиции ВСУ

Сводки АТО: боевики четыре раза прицельно обстреляли позиции ВСУ

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 7:33 46

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в течение прошедших суток боевики российско-оккупационных группировок продолжали вести обстрелы украинских позиций. Огонь велся, в том числе, и из минометов большого калибра, которых не должно быть вдоль линии соприкосновения.

«На Луганском направлении вся огневая активность российского агрессора была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Противник неоднократно применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим опорных пунктах вокруг населенного пункта Луганское. На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Лебединского на Приазовье, чем грубо нарушил Минские договоренности», — сообщают в штабе АТО.

За минувшие сутки зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны боевиков. Никто из украинских воинов не пострадал.

Как сообщали fakty.ua, накануне в зоне АТО получили ранения трое военнослужащих ВСУ.

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