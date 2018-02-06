Избиение вандала в Киеве: в Минюсте рассказали подробности

В ноябре 2017 года Печерский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве севастопольца Юрия Чеканова, разрушившего мемориал Героям Небесной сотни в столице. Действия жителя оккупированного Крыма суд квалифицировал как злостное хулиганство. Его приговорили к четырем месяцам заключения, срок которого истек 5 февраля.

В этот же день на страничке командира батальона «Торнадо» Руслана Абальмаза появилось фото избитого окровавленного человека с табличкой на груди. «Поднял руку на Украину, на святое — будем ломать», — гласила надпись на табличке.

О подробностях освобождения Юрия Чеканова из СИЗО в социальных сетях рассказал пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак.

«5 февраля Юрий Чеканов в 11.45 покинул расположение Киевского изолятора. Никаких увечий на его теле обнаружено не было, он расписался в журнале, никаких претензий к администрации учреждения он не предъявил. Дежурный, который выпускал Чеканова, заявил, что руки и лицо этого гражданина были без повреждений. Что происходит за пределами СИЗО — юрисдикция правоохранительных органов. На территории СИЗО никаких конфликтов не было между Чекановым и представителями батальона „Торнадо“. Фотографии были сделаны за пределами СИЗО. Камеры Чеканова и бойцов „Торнадо“ находились в разных местах, они никогда не пересекались! В СИЗО Чеканов пробыл ровно 4 месяца», — сообщил Юрий Маслак.

Как сообщали fakty.ua, приговор вандалу вынесли 29 ноября 2017 года.