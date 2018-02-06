24 часа в Варшаве: что посмотреть и куда сходить

Зимой особенно хочется чуда и сказки. Как в детстве — короли, замки, принцессы и обязательный романтичный хэппи-энд. Впереди выходные, почему бы не сочинить живую сказку для себя и самых близких? Уик-энд короток, так что самое подходящее место для королевского селфи-квеста — соседка Варшава. Близко, бюджетно, и очень волшебно.

10 лайфхаков от феи — как сказочно отдохнуть в столице Польши за одни сутки:

1. Гостиницу или квартиру поближе к Старому городу бронируем заранее, перепроверяем владельца квартиры (вдруг разбойник?) через два-три сайта, внимательно читаем комментарии и отзывы. Самое главное — чтобы рядом с ночлегом был один из знаменитых Баров Млечных или кафе сети Zapiecek: вкусный польский завтрак в популярнейших заведениях страны — обязательная часть тура.

2. С помощью онлайн-сервиса Bosfor.ua выбраем самые удобные прямые автобусы Киев — Варшава. В комфортном кресле уютного салона можно посмотреть «Золушку» или поспать и набраться сил перед главным походом. Выбор маршрута и удобных мест не требует поездки в кассу и займет не более пяти минут. С учетом жесткого дедлайна подбираем рейс, приходящий в Варшаву ближе к вечеру: вечерняя Висла чудесна сама по себе, а в плане минимум два пункта.

3. Сказка начинается! Ближе к ночи посещаем Волшебный Королевский сад в Вилянуве. Уникальное светомузыкальное шоу под музыку Моцарта превратило трехсотлетний парк и дворец в версальском стиле в фантасмагорическую мистерию, сплав барокко и неона. Световой балдахин и Апельсиновая Роща мгновенно выветривают усталость и возвращают чувство детского восторга закоренелым мизантропам. В Саду Гигантов ярко сияют огромные улитки, мотыльки и тюльпаны. Обязательно нужно найти Золотую Раму, войти в нее и загадать желание…

4. Усталые, но довольные, прогуливаемся по вечерней Варшаве, впитываем атмосферу любовно восстановленного после последней войны старинного города. Впереди — королевский пир! Ищем вывеску «pierogi» — заходим, здесь огромный выбор… вареников. Но перед этим дегустируем традиционные наваристые польские супы — журек, фляк, или хлодник. Бигос тоже будем пробовать, но завтра.

5. Утро начинается с Королевского дворца. На Замковой площади стоит симпатичное и скромное с виду здание, в котором, как в шкатулке королевы, хранятся истинные сокровища. Интерьеры Сейма, Сената, личных королевских покоев — отличные декорации нашей сказки.

6. Гуляем по Старому городу. Легенды и истории оживают просто на глазах. Фотогеничность городской архитектуры заставляет забыть о селфи — эти дома нужно запечатлевать с легким налетом сепии.

7. Незаметно заходим на Рыночную площадь. Побывать в европейском городе и не посетить рыночную площадь практически невозможно — под стенами крохотных открыточных домиков бурлит сувенирно-ярмарочная жизнь в стиле бременских музыкантов. Здесь нас ждет самая воинственная Русалка в мире — с мечом и щитом она защищает варшавян с 1855 года.

8. Шествуем Королевским трактом по Краковскому предместью — мимо помпезных дворцов Радзивиллов и Уяздовского, резиденции президента страны, Университета, красивейших костелов и величественных памятников. Фотосессия может затянуться — с каждой точки открывается новый роскошный фон.

9. Отдыхаем в Лезенковском парке, осматриваем греческий амфитеатр, скульптуры, кормим павлинов и обязательно заходим в знаменитый Дворец на воде. Пышные интерьеры, картинные залы, ротонда, королевская спальня — все, как у Андерсена или Перро.

10. Сказка должна заканчиваться красивым запоминающимся финалом. Лучший вариант — фантастический вид на вечернюю Варшаву с самой высокой общедоступной смотровой площадки города — Дворца культуры и науки.

Вот и закончилась Варшавская Сказка. Пусть это будет только одна из чудесных историй в сборнике нашей жизни.