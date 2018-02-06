Гандбольная сборная Украины получила нового тренера

Новым «рулевым» мужской сборной Украины по гандболу назначен заслуженный тренер Украины Иван Фучеджи. Об этом сообщает официальный сайт ФГУ. По его информации, решение о назначение 66-летнего специалиста на должность наставника национальной команды было принято после обсуждения нескольких кандидатур.

Отмечу, что уже в конце года под руководством Фучеджи сборная Украины стартует в отборочном цикле чемпионата Европы 2012 года.

Иван Фучеджи — самый опытный тренер в украинской Суперлиге. В 1983 Фучеджи возглавил донецкий «Спартак», позже переименованный в «Шахтер». В 1985-м команда вышла в первую лигу чемпионата СССР. После обретения Украиной независимости «Шахтер» трижды побеждал в чемпионате Украины (1996, 1997, 2002), а в 1996-м году клуб вышел в финал Кубка ЕГФ. Из-за оккупации Донецка клуб переехал в Мариуполь и был переименован в «Донбасс». В нынешнем сезоне «Донбасс» занимает третье место турнирной таблицы. Работу в сборной Иван Фучеджи будет совмещать с дальнейшей работой в клубе.

Ранее Иван Фучеджи возглавлял юниорскую сборную Украины (игроки 1980 года рождения), а в период с 2005 по 2007 год был ассистентом Сергея Кушнирука в национальной сборной Украины.

Напомню, что предыдущий наставник национальной команды Виталий Андронов подал в отставку после того, как его подопечные не сумели попасть на чемпионат Европы-2018 и чемпионат мира-2019.