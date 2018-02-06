Известный голливудский актер Джон Махони умер в хосписе

В воскресенье, 4 февраля, в Чикаго в возрасте 77 лет скончался популярный голливудский актер Джон Махони. Он умер в хосписе. Причина смерти пока не называется. Махони был известен прежде всего по роли отца в комедийном сериале «Фрэйзер», который выдержал 11 сезонов (1993−2004).

Джон Махони родился 20 июня 1940 года в Блэкпуле (Великобритания). Будучи подростком переехал вместе со старшей сестрой в США и обосновался в Чикаго. В Америке началась его актерская карьера.

Махони в основном снимался в сериалах, однако у него были запоминающиеся работы и в кино. Джон сыграл в ряде известных фильмов: «Алюминиевые человечки» режиссера Барри Левинсона, «Очарованные луной» Нормана Джуисона, «На линии огня» Вольфганга Петерсена, «Бартон Финк» и «Подручный Хадсакера» братьев Коэн.

За роль в сериале «Фрэйзер» актер был дважды номинирован на премию «Эмми» и дважды — на премию «Золотой глобус».

Кроме того, Махони часто привлекали для озвучивания полнометражных мультфильмов. Его голос звучит в анимационных картинах «Антц», «Атлантида: Затерянный мир», «Стальной гигант».

Последней работой актера стала роль в детективном сериале «Война Фойла» (2015).

Джон Махони никогда не был женат. Он не любил рассказывать о своей личной жизни. Уже в преклонном возрасте актер признался, что у него было несколько романов, но ни один из них не привел к браку.