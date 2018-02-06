Проект нового Избирательного кодекса уже вошел в историю украинского парламентаризма

К проекту Избирательного кодекса Украины подано рекордное в истории украинского парламентаризма количество правок. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

«Хочу информировать всех присутствующих, что по состоянию на сегодня подано 4400 поправок. Напомню, что самый длинный законопроект в истории украинского парламента (не только этого созыва, а за 25 лет) — это изменения в процессуальные кодексы к судебной рефспикерон в эфире телеканала ICTV.

Парубий выразил надежду, что профильный комитет ВР «сможет профессионально провести дискуссию, изучить такое количество правок» и даст положительные выводы относительно принятия документа.

Спикер указал, что новый Избирательный кодекс регулирует выборы президента, народных депутатов и местного самоуправления. По его словам, поправки, касающиеся выборов главы государства, несущественны.

«Я считаю, что можно выбросить часть, которая предусматривает определенные изменения в закон о выборах президента. Их можно забрать, они несущественные. Базовая вещь в этом законе — это выборы в Верховную Раду Украины», — заявил Парубий.

Напомним, 7 ноября 2017 года парламент в первом чтении принял Избирательный кодекс, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками.

При этом заместитель главы парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции, член Радикальной партии Игорь Попов заявил, что работа над новым Избирательным кодексом продвигается «так туго», что до ближайших парламентских выборов в 2019 году документ вряд ли будет принят во втором чтении и в целом.