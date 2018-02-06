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Во Львовской области обесточены 22 населенных пункта

Во Львовской области обесточены 22 населенных пункта

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 10:16 54

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в связи со снегопадами и метелями 6 февраля в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность — третий уровень. Также вследствие непогоды обесточенными остаются 22 населенных пункта во Львовской области.

Тем временем Укравтодор сообщает, что движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения обеспечено и ограничений нет. Водителей информируют, что состояние покрытия на автодорогах государственного значения в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черновицкой, Николаевской, Одесской областях местами заснеженное, в Луганской области — местами гололедица. В Киевской, Закарпатской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской областях — мокрое, а на остальной территории Украины — сухое.

Небольшой снег прогнозируется в отдельных районах Киевской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской, Одесской области и в центральной части страны. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха в западных и центральных областях составляет от -18 до 0 °C, в северных — от 15 до 6 градусов мороза, в восточных и южных колеблется от -8 до + 2 °C.

Как сообщали fakty.ua, синоптики прогнозируют потепление, которое принесет в Украину циклон из Италии.

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