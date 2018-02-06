Горсовет Бучи призывает ГПУ прекратить игру в «прятки»

Соответствующие обращение было отправлено в Генеральную прокуратуру. В документе говорится о гражданском деле, которое, по мнению горсовета Бучи, должно снять абсолютно все вопросы вокруг территории более чем трети города, обозначенной органами прокуратуры как заповедный лес. И это несмотря на то, что некоторые земли застроены еще со времен Советского Союза.

В мэрии утверждают, что собрали достаточное количество доказательств в свою пользу, но применить их не смогли физически. Накануне рассмотрения дела в Ирпенском суде туда нагрянули сотрудники ГПУ с целью изъятия дела. Несмотря на то, что события имели место еще в 2016 году, судьба документов неизвестна по сей день.

Де-факто в изъятии материалов дела принимали участие сотрудники Киевской областной прокуратуры. Но, как утверждают в горсовете Бучи, на запросы там отвечают переадресацией в ГПУ. В свою очередь Генеральная прокуратура заявляет об отсутствии документов именно у нее, и где именно они находятся не уточняет. Не повлияло даже соответствующее решение суда, которое обязывало органы прокуратуры в немедленном порядке вернуть документы.

В Буче уверены, что целью такой игры в «прятки» является не что иное, как препятствование правосудию. Горсовет города предлагает руководству прокуратуры повлиять на своих подчиненных. В противном случае, если после письма не будет соответствующей реакции, у города не останется другого выхода, как обратиться в Европейский суд по правам человека. Последний может получить возможность своим решением стать на защиту сразу более 28 000 человек. Именно столько жителей Бучи вот уже несколько лет находятся под постоянной угрозой выселения.