Богатейшие люди в мире за сутки потеряли 114 миллиардов долларов

В понедельник, 5 февраля, 500 богатейших людей мира потеряли в общей сложности 114 миллиардов долларов за сутки! Такую информацию обнародовало американское агентство Bloomberg.

Больше всех пострадал основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, обладатель третьего по величине состояния в мире. Его потери составили 5,1 миллиарда долларов. Berkshire Hathaway является крупным акционером Wells Fargo & Co., стоимость которой упала на девять процентов.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос обеднел за один день на 3,3 миллиарда долларов. За ним следуют Ларри Пейдж и Сергей Брин — сооснователи компании Google. Каждый из них потерял по 2,3 миллиарда долларов.

Миллиардеры понесли убытки из-за обвала фондового рынка в США, который повлек за собой существенное снижение основных экономических индексов в Европе и Азии.

В понедельник, 5 февраля, главный американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 1175 пунктов (4,6 процента) по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это рекордное дневное падение со времен финансового кризиса 2008 года. 29 сентября 2008 года индекс Dow Jones упал на 777,68 пунктов, после того как Конгресс США отказался выделять американским банкам 700 миллиардов долларов государственной помощи после коллапса крупнейшего инвестиционного банка Lehman Borthers.

Вслед за Dow Jones упали и другие американские фондовые индексы: S&P потерял 3,8 процента, а Nasdaq — 3,7 процента.

За Америкой упали лондонский индекс FTSE 100 (1,46 процента), японский индекс Nikkei 225 (5,3 процента), гонконгский Hang Seng (4,7 процента).

Примечательно, что рекордный обвал произошел на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о невероятный успехах американской экономики за год его правления.