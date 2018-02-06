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Кадр из видео

Блогер опубликовал невероятное видео «цепной реакции» с использованием подручных средств (видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

06.02.2018 10:38 112

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Популярный Youtube-блогер, известный под ником Капламино, опубликовал видео невероятной «цепной реакции», в ходе которой шарик попадает в цель (стеклянный контейнер), проходя через целый лабиринт, созданный из подручных предметов. Для постройки своей сложной конструкции Капламино использовал магниты, ножницы, спиннер, пластиковые вилки, пружины и прочие вещи. Зрелище получилось абсолютно завораживающим.

По словам физика-любителя, он потратил на эту работу около трех месяцев. Прежде, чем упорный Капламино добился успеха, было совершено более 500 неудачных попыток.

«Я счастлив представить вам мое лучшее за все время видео», — заявил блогер, который давно известен пользователям Youtube благодаря своим занимательным видеороликам, набирающими миллионы просмотров.

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