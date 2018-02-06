Все граждане Украины должны изучать государственный язык, — верховный комиссар ОБСЕ

Все граждане Украины должны изучать государственный язык. Об этом в ходе визита в Ужгород заявил Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

«Визит в Ужгород начался со встречи с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Заньером. Верховный комиссар четко подтвердил понимание необходимости изучения государственного языка всеми гражданами Украины с сохранением права на изучение языков нацменьшинств», — сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за новый Закон «Об образовании». Самый большой интерес вызвала статья о языке бразования. Дискуссия по этому вопросу вышла за пределы Украины: претензии высказали практически все страны-соседи.

В частности, президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит в Украину, а Венгрия пригрозила блокировать сотрудничество Украины с НАТО. Причем даже после того, как 11 стран — членов организации написали властям Венгрии письмо, в котором заявили, что не считают «языковой конфликт» настолько сложным, чтобы выносить его в плоскость НАТО и ставить под угрозу стратегические интересы Альянса, официальный Будапешт продолжил выдвигать Украине ультиматумы, требуя отменить закон.

В этом споре на сторону Украины стала Венецианская комиссия. Эксперты рекомендовали нашей стране указать в законе образования более продолжительный переходной период для вступления в силу «языковых норм». Это предложение Украина уже реализовала.