«Челси» впервые с 1995 года проиграл два матча подряд с крупным счетом (видео)

Болельщики лондонского «Челси» в шоке. Их любимая команда после позорного поражения в родных стенах от «Борнмута» (0:3) потерпела еще одно фиаско, уступив в поединке 26-го тура чемпионата Англии на поле «Уотфорда» (1:4). Справедливости ради отмечу, что в этой встрече команда Антонио Конте (на фото) после удаления с поля Бакайоко с 30-й минуты играла в меньшинстве.

Как бы там ни было, последний раз именитый клуб терпел два подряд поражения с крупным счетом в премьер-лиге еще в октябре 1995 года, когда поочередно проиграл Манчестер Юнайтед" (1:4) и «Блэкберну».

За 12 туров до финиша «Челси» с 50 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Англии лишь четвертое место, на один пункт отставая от «Ливерпуля», на шесть — от «МЮ» и на целых 19 — от «Манчестер Сити».

Напомню, что 20 февраля и 14 марта «Челси» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной».

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