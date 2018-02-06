«2 мая 2014 года в Одессе использовалось оружие, похожее на то, что было у «одесского стрелка» (фото)

Такое мнение высказал эксперт по оружию общественной комиссии «Группа 2 мая»

Несколько дней назад на одном из пляжей Одессы горожане под слоем песка обнаружили пистолет и патроны, сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции. Находку отправили экспертам, которые сообщили: самодельный пистолет и несколько десятков патронов похожи на те, которые обнаружили в доме, где проживал «одесский стрелок» Валентин Дорошенко.



* Оружие, найденное на одесском пляже

Напомним, в доме пророссийского антимайдановца Дорошенко, устроившего 19 января стрельбу в центре города, правоохранители выявили оружейную мастерскую. Там находилось несколько станков, два готовых пистолета-пулемета, заготовки к ним, а также несколько атипичных образцов оружия. В частности, многозарядные пистолеты-пулеметы К6−92 типа «Борз», аналогичные найденному в морском песке.



* Образцы атипичного оружия, обнаруженные в мастерской Дорошенко



* Станки в подземном мини-цехе «одесского стрелка», на которых изготовляли оружие

Экс-советник начальника регионального главка подполковник милиции Владислав Сердюк считает:

— Очевидно, Валентин Дорошенко или кто-то из его «товарищей по борьбе» затопил это добро в море, в районе пляжа Ланжерон. Когда мы, члены общественной комиссии «Группа 2 мая», узнали о личности злоумышленника, который 19 января убил одного и ранил двух полицейских, начали вспоминать события прошлых лет. Так, 2 мая 2014 года Дорошенко вышел в город вместе со своей подругой Кочановской, чтобы покричать: «Россия! Россия!» Но кричать пришлось совсем другое. В частности, призывы «Мужики, в здание заходите…», имея ввиду Дом профсоюзов на Куликовом поле, где затем начался пожар. Как Дорошенко затем сумел выйти из Дома профсоюзов и избежать встречи с милицией, мы не знаем. Но известно, что после этого он начал активно изготавливать оружие и ждать своего часа.

Напомним, сообщалось, что в сумке, которую нашли на теле «стрелка», было четыре осколочных гранаты (по другим сведениям, там было несколько магазинов с патронами, еще один самодельный ствол и 73 самодельных крупнокалиберных патрона).

* Пуля кустарного боеприпаса производства «одесского стрелка»

По неофициальной информации правоохранителей, только перечисление и описание обнаруженных в «схроне» у Дорошенко гильз заняло несколько страниц. Силовики констатируют: арсенала террориста хватило бы на вооружение настоящей диверсионной группы.

— Исходя из доступной информации, можно сказать, что оружие было изготовлено без четкого конструкторского плана, — считает эксперт по оружию общественной комиссии «Группа 2 мая», выпускник Академии Национальной гвардии Украины, бывший правоохранитель Юрий Мукан. — Но наверняка у Дорошенко был помощник и специальное оборудование. Изготовить оружие самостоятельно он не смог бы. Сварных швов в конструкции много, хотя сварочного аппарата в цехе я не увидел. Не исключаю, что есть еще помещения, которые правоохранители не нашли.

По данным следствия, во время трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе использовался образец переделанного оружия, похожего на стволы Дорошенко. Его тогда приняли за «Узи» (израильский пистолет-пулемет). Одной из частей, которых коснулась переделка, был магазин. Он так же, как и в оружии Дорошенко, был слегка наклонен вперед.



* Одесса, 2 мая 2014 года, Греческая площадь в центре города. Боец (крайний слева) из мобильной группы антимайдановца «Боцмана» использует атипичное самодельное оружие

— Нам достоверно не известно, использовал ли Дорошенко свое самодельное оружие 2 мая 2014 года, — резюмирует Владислав Сердюк. — Однако мы точно знаем, что если бы расследование событий 2 мая 2014 правоохранительные органы вели профессионально, то Дорошенко сидел бы в тюрьме, а не ходил по городу, вооруженный до зубов. И не убил бы молодого участкового Сергея Пригарина…

