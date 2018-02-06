Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для общественных активистов

Верховной Раде Украины следует отменить норму об обязательном электронном декларировании доходов для общественных активистов. Об этом в обращении к парламенту заявил президент Петр Порошенко.

«Рассчитываю, что парламент поддержит мою инициативу об отмене электронного декларирования для общественных активистов», — говорится в тексте обращения, обнародованном на страничке главы государства в Facebook.

Порошенко напомнил депутатам, что впереди у них — месяцы ответственных решений. И первоочередное — «в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта „Об Антикоррупционном суде“».

«Уверен, что Верховная Рада в течение новой сессии продемонстрирует свой реформаторский потенциал так же, как она делала это осенью», — отметил президент.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что очередную сессию ВР начнет с рассмотрения приоритетных законопроектов, а именно с закона об Антикоррупционном суде.