Рада разблокировала подписание закона о реинтеграции Донбасса

Народные депутаты отклонили постановление об отмене результатов голосования за закон о реинтеграции Донбасса, признающий Россию агрессором и оккупантом. Документ поддержали лишь 37 парламентариев. Таким образом, закон о реинтеграции Донбасса может быть подписан спикером парламента и передан на подпись президенту.

Как ранее сообщали fakty.ua, группа народных депутатов от «Оппозиционного блока» зарегистрировала в Верховной Раде постановление об отмене голосования за принятый 18 января резонансный закон о реинтеграции Донбасса. Согласно регламенту Верховной Рады, регистрация такого проекта постановления означает, что, пока его не рассмотрят, закон не может быть подписан спикером парламента и передан на подпись президенту.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. За документ проголосовали 280 народных депутатов. Данный проект законодательно определяет Россию страной-агрессором, а территории ОРДЛО и Крыма — оккупированными.