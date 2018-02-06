"Виртуальная" прокуратура АР Крым оплатит трансфер Аксенова на реальный допрос

Прокуратура АР Крым в очередной раз «пригласила» на допрос самопровозглашенного «главу» аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова, пообещав ему бесплатный трансфер в Киев. Об этом в соцсети написал заместитель прокурора Александр Удовиченко.

«Мы обеспечим бесплатный трансфер от любого пункта пропуска „Каланчак“, „Чаплинка“ или „Чонгар“ прямо в прокуратуру Автономной Республики Крым. Приглашаем в мир реальности!», — написал он в Facebook.

Прокурор напомнил, что Аксенова (известного также по его криминальной кличке «Гоблин») подозревают в совершении особо тяжких преступлений, в т. ч. в государственной измене.

Своим приглашением Удовиченко отреагировал на заявления «главы Крыма», который, комментируя дело прокуратуры АР Крым относительно визита немецких депутатов в Крым, заявил о «виртуальности» этой прокуратуры.

«Прокуратура АР Крым предлагает подозреваемому Аксенову на собственном опыте продемонстрировать „виртуальность“ украинского правоохранительного органа. В „виртуальной“ прокуратуре ему будут предоствлены вполне реальные возможности проявить свое красноречие во время допроса, задержания и других следственных действий, которые его ждут в Киеве, а время, которое он теряет, имитируя собой руководителя банановой республики, лучше потратить на изучение нововведений украинского Уголовно-процессуального кодекса», — посоветовал он.

Напомним, 5 февраля стало известно, что Федеральное правительство Германии подвергло критике депутатскую поездку. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заверил, что официальный Берлин четко следует политике непризнания аннексии полуострова. По словам Зайберта, Германия предупреждает о правовых последствиях поездок, подобных тем, что совершили немецкие депутаты.

Прокуратура Автономной Республики Крым, реагируя на нарушение правил въезда на полуостров со стороны немецких депутатов, открыла соответствующее уголовное производство.