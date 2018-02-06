Михаил Чаплыга: «Греческие суды приговаривают украинских моряков к неимоверным срокам заключения – 200 и даже 300 лет!»

В Киев для встречи с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Валерией Лутковской приехали родственники украинских моряков, попавших в тюрьмы Греции.

— Эти матросы (рядовые члены команд) находились на яхтах и катерах, которые перевозили нелегалов, контрабандные грузы, незаконно пересекли границу Греции, — говорит руководитель пресс-службы украинского омбудсмена Михаил Чаплыга. — Греческие суды приговорили многих их них к неимоверным срокам заключения — 100, 150, 200 и даже 300 лет!

— Моему мужу Сергею суд еще предстоит, — рассказывает Алена Ульянова из Одессы. — У нас двое маленьких детей. Они спрашивают: где папа? Отвечаю, что продлил контракт еще на семь месяцев. В действительности ему грозит 30 лет тюрьмы — по десять за каждого иранского нелегала, находившегося на яхте, на которую Сережу наняли матросом. Он понятия не имел, что его втянут в незаконную деятельность. Муж получил работу через посредническую фирму. Ему дали авиабилет в Турцию. Там Сергей месяц проходил обучение, осваивал управление яхтой. В один из дней капитан сказал: «Выходим в море». Они поплыли в другую часть Турции, там на борт сели трое иранцев. До Греции они так и не дошли: яхту задержали в море греческие пограничники. Муж успел позвонить, сообщил, в какой ситуации оказался. Больше связи с ним не было. Несколько месяцев я не получала от него ни единой весточки (телефон у мужа отобрали). Только недавно МИД Украины переслал информацию, поступившую из нашего консульства в Афинах: Сергей жив.

— У моих дочери и зятя тоже двое маленьких детей — пять лет и полтора года, — рассказал Сергей Павленко из Запорожья. - Зятю (я не хотел бы называть его имя) грозит 100 лет тюрьмы! При задержании греческими полицейскими он попытался убежать. Дело было в темное время суток, зять не удержался и упал со скалы. Поломал руки и ноги, три месяца лечился в тюремной больнице. Он сын капитана судна, когда-то закончил мореходку. Но в море не ходил — занялся бизнесом. Недавно бизнес прогорел, а семью кормить нужно. Вот и нанялся матросом на яхту за рубежом.

— Услуги адвоката в Греции стоят от 4 до 10 тысяч евро. Как правило, родственники украинцев, попавших за решетку в этой стране, не могут оплатить его услуги, — продолжает Михаил Чаплыга. - Поэтому украинским заключенным государство назначает в адвокаты начинающих юристов, которые не мотивированы помочь подзащитным (скромный гонорар им выплачивают спустя год, а то и полтора после выполнения работы). Но это не самое худшее: украинцам не предоставляют переводчиков, поэтому полноценного общения с адвокатами нет.

— Замечу, что бюджет Министерства иностранных дел Украины — порядка 3 миллиардов долларов в год, — говорит депутат Верховной Рады Украины Ирина Суслова. - Это весьма большая сумма, из которой нужно выделять средства на полноценную защиту наших граждан, попавших в беду за границей. Я узнала о проблеме приговоренных к огромным срокам украинцах в Греции… от них же самих. Моряки, отсидевшие в греческих тюрьмах по 3−5 лет, в конце концов выучивают греческий язык, начинают общаться с заключенными из числа местных жителей, и те дают возможность воспользоваться смартфонами, чтобы украинцы связались с домом по вайберу, электронной почте, скайпу. Наши соотечественники в греческих тюрьмах узнали мои контакты и вышли на связь.

— К сожалению, пока невозможно добиться, чтобы эти люди отбывали срок в Украине, — констатирует Михаил Чаплыга. - Ведь для этого нужно, чтобы украинский суд признал их вину и приговорил к таким же срокам заключения. Но у нас по 100, 200, 300 лет никому не дают. Единственный путь помочь — добиваться помилования.

Еще один важный момент: граждан Ирана, Пакистана, Турции, Ирака за аналогичные преступления осуждают в Греции на срок от одного до четырех лет — благодаря межправительственным договорам, которые эти страны заключили с Грецией.

Ранее fakty.ua сообщали, что после вмешательства дипломатических служб Украины удалось вернуть на родину десятерых украинских моряков, которые попали в трудную ситуацию в Сирии.