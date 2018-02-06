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Голосование в Раде

Рада продлила полномочия военно-гражданских администраций в зоне АТО

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 17:48 171

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Верховная Рада продлила на три года полномочия военно-гражданских администраций на Донбассе. Соответствующие изменения в законе о реинтеграции Донбасса поддержали 228 народных депутатов, сообщает корреспондент УНИАН.

Напомним, на утреннем пленарном заседании 6 февраля народные депутаты отклонили постановление об отмене результатов голосования за закон о реинтеграции Донбасса, принятый Радой 18 января. Документ поддержали лишь 37 парламентариев. Таким образом, закон о реинтеграции Донбасса может быть подписан спикером парламента и передан на подпись президенту.

Проект постановления об отмене результатов голосования был зарегистрирован в Раде группой народных депутатов от «Оппозиционного блока».

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