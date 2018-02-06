Дело о пожаре в «Виктории»: обвинительный акт в отношении воспитателя направлен в суд

Сегодня, 6 февраля, в Киевский районный суд Одессы поступил обвинительный акт в отношении старшего воспитателя (ответственного за пожарную безопасность) коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория».

Как сообщили «ФАКТАМ» в суде, женщину обвиняют (в соответствии с ч. 2 ст. 137 УК Украины) в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения. Это, по выводам следствия, повлекло за собой смерть несовершеннолетних и другие тяжкие последствия.



«12 января Приморский районный суд города Одессы продлил обвиняемой меру пресечения в виде личного поручительства еще на два месяца», — отметили в суде.

5 февраля Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений меру пресечения в отношении инспектора ГСЧС, который подозревается в служебной халатности, приведшей к гибели троих детей в «Виктории».

Коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел отклонила жалобу адвоката В. Булгарова и оставила в виде меры пресечения круглосуточный домашний арест инспектору ГСЧС Л. Бондарю.

Также рассмотрена апелляция на постановление Приморского райсуда Одессы об отстранении подозреваемого от должности ведущего инспектора Киевского райотдела регионального главка ГСЧС на срок досудебного следствия.

«Л. Бондарь подозревается в том, что, будучи должностным лицом, а также осведомленным о нарушении правил пожарной безопасности в комплексе „Виктория“, недобросовестно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей», — подчеркнули в суде.

В удовлетворении этой апелляционной жалобы суд также отказал.

Ранее сообщалось, что прокуратура объявила о подозрении инспектору ГСЧС в расследуемом уголовном производстве о гибели троих детей при пожаре в «Виктории». Полиция установила, что служащий в течение 2016−2017 годов неоднократно выявлял нарушения пожарной безопасности в этом лагере, составлял акты, предписания об устранении нарушений и протоколы об административном правонарушении. Однако инспектор не подготовил материалы иска в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы лагеря.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе в ночь на 16 сентября унес жизни трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»), прокуратура — по ст. 367 («Служебная халатность») УК Украины. Были задержаны, а затем и арестованы, с помещением в СИЗО, директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитатель Наталья Янчик, которая якобы отвечала на этом объекте за противопожарную безопасность. Впоследствии Апелляционный суд области отпустил ее на поруки народных депутатов. 12 января 2018 года суд продлил содержание под стражей Саркисяна еще на два месяца.