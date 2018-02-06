В Украине появится е-реестр больничных листов

Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения анонсировали запуск Реестра электронных листов временной нетрудоспособности. Как сообщили Интерфаксу-Украина в Фонде социального страхования, введение реестра призвано исключить махинации с больничными листами.

«Вместо существующей системы выдачи больничных листов на бланках строгой отчетности будет введен электронный реестр. Он будет предоставлять врачам, работодателям, застрахованным лицам и представителям фонда доступ в пределах полномочий информации о больничных листах», — сообщили в фонде.

Запуск реестра назначен предварительно на второе полугодие 2018 года.

Согласно проекту концепции ведения реестра, врач получит возможность выдавать электронный лист нетрудоспособности с любого устройства — компьютера, планшета, смартфона. Открытие листа нетрудоспособности будет проходить в режиме реального времени по факту установления врачом временной нетрудоспособности застрахованного лица. При этом все данные, внесенные в реестр, будут автоматически проверяться системой на соответствие реестру страхователей.

Напомним, ранее в Украине запустили онлайн-реестр злостных неплательщиков алиментов.