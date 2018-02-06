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«Укрзалізниця» сообщила, когда повысит стоимость проезда

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 18:07 174

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«Укрзалізниця» подтвердила, что анонсированное на 2018 год подорожание билетов будет двухэтапным. Уже известно, когда стоит ждать повышения стоимости. Ориентировочно первый раз билеты вырастут в цене в конце лета, второй раз — ближе к концу года.

«Мы планируем и уже обратились в Министерство инфраструктуры по поводу индексации пассажирских тарифов во втором и в третьем или четвертом квартале этого года», — сообщил в интервью Укринформу и.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.

Кравцов напомнил, что тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки не пересматривались уже три года. За это время на ряде направлений сформировался серьезный дисбаланс между стоимостью проезда в поездах и междугородных автобусах.

Напомним, ранее тарифы на перевозки пассажиров в компании назвали самыми низкими как в Европе, так и на постсоветском пространстве.

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