В Полтавской области железнодорожники воровали горючее из цистерн (фото)

С некоторых пор сотрудники представительства крупнейшей азербайджанской нефтяной компании в Украине Socar начали замечать, что горючее из железнодорожных цистерн по пути их следования непонятным образом «испаряется». Было понятно, что на железнодорожном транспорте действует преступная группировка, занимающаяся кражей топлива, однако это требовалось доказать и пресечь. Чаще всего такое воровство происходило на узловой станции Ромодан в Миргородском районе Полтавской области, где составы подолгу стоят в ожидании изменения направления движения. Представители фирмы обратились в Главное управление Национальной полиции в Полтавской области с соответствующим заявлением, и вот сегодня, 6 февраля, его начальник Андрей Замахин сообщил: преступная группировка, состоявшая минимум из пяти человек, выявлена.

— Сотрудники уголовного розыска после проведения ряда оперативных мероприятий задержали на горячем лиц, которые воровали горюче-смазочные материалы на железнодорожном транспорте, — рассказал он. - Все они — работники железной дороги. На момент поимки фигурантов они успели выкачать из стоящих цистерн около тонны горючего, еще 95 пустых пластиковых канистр большого объема находились рядом.

По информации начальника отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрия Сулаева, злоумышленники вскрывали цистерны и с помощью специальных шлангов выкачивали горючее — бензин, солярку, масла — в канистры. Другие тем временем переносили ворованное в автомобиль, принадлежащий одному из членов группировки.

Правоохранители устанавливают, кому задержанные сбывали добытое нечестным путем топливо, а также проверяют их на причастность к подобным преступлениям, совершенным ранее. Открыто уголовное производство.



Представитель компании Socar в Украине Яна Листьева поблагодарила сотрудников полтавской полиции за оперативность в работе и оказание помощи в поимке воров.

Напомним, что ранее в Николаеве «лучшего железнодорожника Украины» поймали при попытке украсть 1000 литров солярки.



Фото с сайта ГУНП в Полтавской области