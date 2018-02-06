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Военнослужащие ВСУ

Раде предложили поменять приветствие украинских военных

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 18:33 355

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Правительство Украины зарегистрировало в Раде законопроект об изменении формы военного приветствия со «Здравия желаю» («Доброго здоров'я». Укр.) на «Слава Україні! — Героям слава!». Соответствующие изменения предлагается внести в законодательство о порядке несения военной службы.

В частности, новое приветствие «Слава Україні» будет применяться начальником или старшим по военному званию, в ответ же все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают «Героям слава».

Такое же приветствие военные будут использовать при вручении Боевого флага военному подразделению.
Кроме того, предлагается обязать военных при обращении к министру обороны и его заместителям, являющимся гражданскими лицами, называть их должность, добавляя перед этим «товарищ».

Напомним, 6 февраля Рада продлила полномочия военно-гражданских администраций на Донбассе.

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