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роженица

Во Львове будут судить акушеров, допустивших смерть роженицы

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

06.02.2018 18:44 595

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Во Львове начинается суд над профессором медицины и двумя врачами, по вине которых, как считают правоохранители, могла умереть женщина, а ее ребенок появился на свет с диагнозом ДЦП. Об этом «ФАКТАМ» сообщили представители инициативной группы «Стоп халатность!».

— Это произошло в той же больнице, где было зафиксировано сразу несколько случаев смерти новорожденных при родах, — рассказал «ФАКТАМ» львовянин Остап Пудляк. — Родственники умершей женщины уже четыре года добиваются справедливости. И вот наконец дело дошло до суда.

В январе 2014 года эти врачи делали кесарево сечение молодой женщине, а потом ее выписали домой с высокой температурой и болями внизу живота. В результате она скончалась на 38 день.

— Четыре года назад Франковским районным отделом ГУ Нацполиции во Львовской области было открыто уголовное производство по статье «Ненадлежащее исполнение врачом своих обязанностей, что привело к тяжелым последствиям», — сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Львовской области. - Досудебным следствием установлено, что смерти потерпевшей можно было избежать.

В ноябре 2017 года 59-летний врач-акушер этой же больницы был признан виновным в смерти новорожденной девочки и приговорен к году лишения свободы. По словам активистов, в данном роддоме за два года умерли пять младенцев. Fakty.ua рассказывали об одном из случаев, когда уже мертвый плод несколько дней оставался в животе матери. Это произошло с невесткой известного игрока футбольного клуба «Карпаты» Богдана Стронцицкого.

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