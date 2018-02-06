Окружение Януковича заработало миллиарды на "Евровидении" в Киеве, - СМИ

Окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича могло заработать на мероприятиях песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. К такому выводу пришли расследователи BBC, изучив деятельность столичного конгрессно-выставочного центра «Парковый».

В «Парковом» в 2017 году проходил финальный этап торжественного открытия конкурса, неформальное общение участников после Opening Ceremony, официальные вечеринки «Евровидения». Украинский организатор «Евровидения» платил владельцам «Паркового» за проведение мероприятий. Как выяснили в BBC, часть прибыли, вероятно, получили люди, тесно связанные с режимом Януковича.

В ходе расследования обнаружилось, что украинская фирма, владеющая зданием «Паркового», принадлежит британской компании Fineroad Business LLP, зарегистрированной в городе Поттерс Бар. Компании, зарегистрированные по тому же адресу, связывают со схемами по отмыванию средств. Всего через компании вывели не менее 1,2 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд грн).

Согласно новым правилам, введенным в Великобритании, британские компании обязаны указывать «лицо, осуществляющее контроль» — личность человека, который реально руководит фирмой. Для компании Fineroad Business таким лицом, осуществляющим контроль, оказался некий Сергей Московский. Он номинально зарегистрирован на востоке Украины, а фактически живет в Германии. Сначала Московский рассказал BBC, что никогда не слышал о Fineroad Business, но затем признал, что является главным акционером компании. Московский выразил уверенность, что его компания не участвовала в отмывании денег, но пообещал журналистам проверить эту информацию.

Напомним, комплекс на Парковой дороге в Киеве — так называемая «вертолетная площадка Януковича» — в октябре 2017 года передан в непосредственное управление государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов». Госпредприятие будет заниматься охраной, сохранением, ремонтами, обслуживанием арестованного объекта.