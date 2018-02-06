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Тяжелые минометы

Хроники АТО: в результате минометных обстрелов ранены два украинских бойца

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 18:50 79

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В районе ведения боевых действий на Донбассе российско-оккупационные войска продолжали обстреливать позиции ВСУ. При этом в большинстве случаев применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, констатировали в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм в районе Новозвановки, а из 120 мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по защитникам Троицкого. Тем временем в районе Новоалександровки захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении противник активизировался на Приазовье. Там российско-оккупационные войска выпустили 15 мин калибра 120 мм по укреплениям ВСУ в районе Широкиного. По защитникам Водяного палили из стрелкового оружия.

Всего с начала суток боевики нарушили перемирие пять раз. Ранения получили двое украинских военных.

Напомним, за минувшие сутки, 5 февраля, боевики четыре раза прицельно обстреляли позиции ВСУ на линии соприкосновения.

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