В Киеве с 7 по 11 февраля пройдут продовольственные ярмарки (адреса)

На традиционных продуктовых распродажах киевлянам предложат продукцию фермеров, агрохозяйств и перерабатывающих предприятий: овощи и соленья, рыбу, мясо-молочные, хлебобулочные изделия, бакалею и другие товары.

7 февраля (среда)

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской), на улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Тулузы, 10 (пересечение улицы Тулузы и бульвара Р. Роллана);

в Шевченковском — на пересечении улиц Телиги и Мельникова.

8 февраля (четверг)

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы (73/1) и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1.

9 февраля (пятница)

в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Маршала Жукова);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;

в Соломенском — на улице Просвещения (в пределах улиц Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (между улицами Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера), пересечении улиц Гончара, 65а, и Хмельницкого, 94, Рижской, 1, Древлянской, 16.

10 февраля (суббота)

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской);

в Днепровском — на улице Малышко, 9−19;

в Оболонском — на улице Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице Неманской, 3−7;

в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);

в Шевченковском — на улице В. Василевской, 1−17.

11 февраля (воскресенье)

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, ФАКТЫ"