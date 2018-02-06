Дело о смертельном ДТП в Харькове: суд не смог продлить содержание под стражей двум фигурантам

Киевский районный суд Харькова не смог принять решения о продлении меры пресечения фигурантам резонансного ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Как сообщает УНН, оглашение решения перенесено на 14.00 7 февраля.

Обвинение требовало продлить срок ареста без права залога на 60 дней. И если Зайцева с этим ходатайством согласилась, то Дронов счел его неоправданным. Его адвокат подал свое ходатайство — о смягчении предупредительной меры с заменой содержания под стражей на домашний арест.

Кроме того, участники аварии озвучили противоположные мнения относительно сроков рассмотрения дела по сути. Защита Дронова выступила против передачи обвинительного акта в суд, тогда как Зайцева согласна начинать судебное рассмотрение.

Напомним, авария произошла 18 октября 2017 года и стала результатом столкновения автомобиля Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой с автомобилем Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Первый автомобиль двигался на красный свет светофора, второй — на желтый. После столкновения Lexus вылетел на тротуар, в результате пятеро находившихся там людей погибли на месте, еще один человек умер через несколько дней в больнице.

По решению суда были арестованы Зайцева и Дронов, срок их содержания под стражей истекает 10 февраля 2018 года.